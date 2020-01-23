"Универсализм в Манчестер Сити сыграл с Зинченко злую шутку", – Федорчук назвал причины спада украинца

Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал выступления Александра Зинченко в составе Манчестер Сити в текущем сезоне.

"На то, что Зинченко выпал из основного состава повлияла травма. Однако, не только она. Саша стал заложником своей универсальности. Гвардиола в определенный момент попросил его поиграть на левом фланге защиты – неродной позиции. Зинченко согласился и закрыл проблемный участок.

"Мне нужен Зинченко, он будет у меня в первой команде", – Варга вспомнил разговор с легендарным тренером

Но, как только на эту позицию вернулся узкопрофильный, но классный защитник, тренер сразу отдал ему предпочтение перед Зинченко. Рисковать в команде, которая ставит перед собой такие серьезные задачи, никто не станет. Все, Александр в обороне уже не нужен, а в полузащите там – огромная конкуренция. Универсализм в Манчестер Сити сыграл с Зинченко злую шутку.

Однако, хочу всех успокоить. Для Александра Зинченко то, чего он достиг под руководством Гвардиолы, уже большое достижение. Что касается разговоров о спаде в игре Зинченко из-за девушки, то, скажу вам точно, что спад в такой ситуации неизбежен. После бракосочетания, или начала совместной жизни с девушкой, как минимум год карьеры футболиста пропадает. Тренеры не любят этот момент в жизни игроков. Но потом женатые наоборот более стабильны, чем холостяки", – поделился Федорчук в комментарии Footboom.

К слову, Зинченко провел в составе Манчестер Сити 15 матчей во всех соревнованиях, отметившись забитым мячом в матче Кубка Англии.

"Зінченко – клятий мотлох". Вболівальники Манчестер Сіті знищують українця за слабку гру на незручній позиції