Германия, Бундеслига, 1-й тур

Боруссия М – Хоффенхайм – 3:1

Голы: Бенсебаини, 42, Тюрам, 71, Эльведи, 78 – Сков, 25

Удаление: Пош, 19 (Хоффенхайм, вторая желтая карточка)

Аугсбург – Фрайбург – 0:4

Голы: Грегорич, 46, Грифо, 48, Гинтер, 61, Доан, 79

Бохум – Майнц – 1:2

Голы: Штогер, 39 – Онисиво, 27, 77

Вольфсбург – Вердер – 2:2

Голы: Нмеча, 11, Гилявоги, 84 – Фюлькруг, 21, Биттенкур, 23

Унион Берлин – Герта – 3:1

Голы: Сибачо, 32, Беккер, 50, Кнохе, 55 – Люкебакио, 85

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Менхенгладбасская Боруссия с первых минут бросилась на ворота Хоффенхайма. Соперник стартовый напор выдерживал на нервах, срывая атаки нарушениями правил. Арбитр, однако, решил не закрывать глаза на фолы и уже на 19-й минуте оставил подопечных Андре Брайтенрайтера в меньшинстве – Пош в течение 4 минут заработал два горчичника и покинул поле. "Жеребцы" бросились дожимать соперника и... пропустили. Все же на перерыв команды ушли при ничейном счете – Бенсебаини перед свистком эффектным ударом через себя замкнул навес с углового. В середине второй сорокапятиминутки Тюрам вывел хозяев вперед, а через семь минут Эльведе поставил точку в матче.

Достаточно ровный первый тайм между Аугсбургом и Фрайбургом перевернулся с ног на голову после перерыва. Уже на первых секундах второй сорокапятиминутке гости вышли вперед – Грегорич головой замкнул навес в дальний угол. Через мгновение Грифо со штрафного удвоил, закрутив под перекладину. Вскоре розыгрыш углового принес Фрайбургу третий гол – Шаллай оказался самым ловким на добивании (однако VAR подарил надежду "фуггерам" и гол не засчитали). Другого мнения был Гинтер, который на 61-й минуте окончательно положил Аугсбург на лопатки, а затем Доан с линии штрафной сделал счет разгромным.

Еще до середины первого тайма Бохум мог вести в счете с Майнцом – Белль и Ляйч сыграли руками в собственной штрафной, однако арбитр дважды проигнорировал потенциальные фолы. В конце концов "карнавальщики" решили сделать ставку на количество ударов – рано или поздно оно должно было перерасти в качество. На 26-й минуте Онисиво головой замкнул навес от Фернандеса и вывел гостей вперед. Впоследствии сначала Штах упустил роскошную возможность удвоить – Риманн выполнил сейв, а вскоре все тот же Онисиво пробил мимо стойки. Хозяевам помогла ошибка Центнера, который не справился с несложным выстрелом Штегера и вторую сорокапятиминутку пришлось начинать с чистого листа. Фортуна улыбнулась гостям – Онисиво за 15 минут до завершения матча оформил дубль и завоевал для Майнца первые три очка.

Настоящую битву устроили Вольфсбург и Вердер. Хозяева вышли вперед уже в начале матча, однако в середине тайма дважды пропустили в течение трех минут. Гилявогие в конце встречи вырвал ничью и спас "волков" от позора в премьерном матче на глазах собственных болельщиков.

В берлинском дерби Унион камня на камне не оставил от Герты. "Железные" вышли вперед еще в первом тайме, а после перерыва еще дважды надругались над "Старой дамой". В конце концов у подопечных Сандро Шварца практически не было шансов на успех – Унион перестрелял Герту по ударам со счетом 18:7. За 5 минут до завершения Люкебакио подсластил точным выстрелом горечь поражения в сверхпринципиальной дуэли.

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