В рамках 23-го тура Бундеслиги Хоффенхайм и Унион не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2020/21, 23-й тур

Унион Берлин – Хоффенхайм – 1:1

Голы: Крузе, 9 (пен) – Шлоттербек, 29 (автогол)

Майнц – Аугсбург – начало в 16:30

Байер – Фрайбург – начало в 19:00

Игровую программу воскресенья в Бундеслиге открывал поединок Унион Берлин – Хоффенхайм. Уже на 9-й минуте Гриллич в собственной штрафной жестким подкатом сбил с ног Триммеля и арбитр назначил одиннадцатиметровый, который без особых проблем реализовал Крузе. В середине тайма Крамарич мастерски открылся под диагональ в штрафной соперника и сразу выстрелил по воротам – мяч рикошетом от Шлоттербека залетел в сетку – 1:1.

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Во втором тайме темп игры замедлился. Обе команды играли от обороны, не рискуя потерять хрупкое равновесие. Лишь под занавес встречи активизировались гости, однако их усилия на результат не повлияли – забитый гол Кадерабека был отменен после просмотра VAR на предмет офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

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