В воскресенье 7-й тур чемпионата Германии завершали три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 7-й тур

Унион – Вольфсбург – 2:0

Голы: Сибачо, 55, Беккер, 77

Бохум – Кельн – начало матча в 18:30

Хоффенхайм – Фрайбург – начало матча в 20:30

Бавария сенсационно уступила Аугсбургу и опустилась на 4 строчку, Боруссия Д одолела Шальке и возглавила Бундеслигу

В первом матче дня Унион принимал Вольфсбург. В первом тайме острее были берлинцы, но до перерыва зрители голов так и не увидели. После отдыха Сибачо внес весомый вклад в предстоящую победу, головой замкнув навес от Беккера. В середине второй сорокапятиминутки уже автор ассиста записал на свой счет взятие ворот. VAR долго изучал эпизод, однако оставил первоначальное решение арбитра в силе.

Победа принесла Униону 17 очков и позволила единолично возглавить турнирную таблицу Бундеслиги – отрыв от Боруссии Д и Фрайбурга составляет два и четыре очка соответственно, Бавария позади на 5 пунктов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ