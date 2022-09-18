Унион одолел Вольфсбург и стал единоличным лидером Бундеслиги – берлинцы еще не проигрывали в этом сезоне
В воскресенье 7-й тур чемпионата Германии завершали три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 7-й тур
Унион – Вольфсбург – 2:0
Голы: Сибачо, 55, Беккер, 77
Бохум – Кельн – начало матча в 18:30
Хоффенхайм – Фрайбург – начало матча в 20:30
Бавария сенсационно уступила Аугсбургу и опустилась на 4 строчку, Боруссия Д одолела Шальке и возглавила Бундеслигу
В первом матче дня Унион принимал Вольфсбург. В первом тайме острее были берлинцы, но до перерыва зрители голов так и не увидели. После отдыха Сибачо внес весомый вклад в предстоящую победу, головой замкнув навес от Беккера. В середине второй сорокапятиминутки уже автор ассиста записал на свой счет взятие ворот. VAR долго изучал эпизод, однако оставил первоначальное решение арбитра в силе.
Победа принесла Униону 17 очков и позволила единолично возглавить турнирную таблицу Бундеслиги – отрыв от Боруссии Д и Фрайбурга составляет два и четыре очка соответственно, Бавария позади на 5 пунктов.