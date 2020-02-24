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Унион одержал победу над Айнтрахтом в матче с двумя автоголами

24 февраля 23:25 12 Читати українською
Унион одержал победу над Айнтрахтом в матче с двумя автоголами
Айнтрахт – Унион Берлин – 1:2

Айнтрахт в заключительном матче 23-го тура чемпионата Германии потерпел домашнее поражение от Униона.

79’ Флориан Хюбнер
 
Себатьян Андерссон 49’
Эван Н'Дика 67’
49’ Себатьян Андерссон
67’ Эван Н'Дика
79’ Флориан Хюбнер

Первый тайм поединка между Айнтрахтом и Унионом по уровню интереса приближался к остросюжетному поединку Олимпика со Львовом, хотя скорости были немного выше. По сути, команды провели всего по одному полумоменту – Чендлер пробивал с края штрафной в руки голкиперу, а Фридрих замыкал подачу с углового мимо ближнего угла. Наибольший интерес в этот период вызвал лишь протест франкфуртских ультрас против матчей в понедельник.

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Во втором тайме хозяева устроили парад ошибок, подарив Униону два гола. В частности, на 49-й минуте Трапп вышел из ворот и остановился на полпути – то же сделали и два защитника перед ним, но не сделал Ленц, который выскочил из-за спин и выкатил передачу на пустые ворота Андерсону. На 67-й же Кевин выбил прострел с левого фланга в ногу Н'Дика, спровоцировав автогол – 0:2! Сразу за этим моментом Пасиенсия мог сократить отставание в счёте, однако Гонсалу не смог переиграть голкипера во время выхода один на один.

Айнтрахт, однако, не сдавался, забив на 79-й минуте усилиями Андре Силвы и Пасиенсиа. Первый уже лёжа протолкнул передачу на Гонсало, а тот с острого угла пробил пяткой – мяч рикошетом от ноги защитника гостей Хюбнера влетел в ворота. Впрочем, отыграться "орлам" было не суждено, а Унион ещё и добить соперника мог. От третьего гола хозяев спас Трапп, потянувший дальние удары Прьомеля и Крооса под перекладину. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу гостей.

Таким образом, Унион набрал 29 очков и обошел Айнтрахт в турнирной таблице, поднявшись на десятую строчку. Франкфуртцы с 28 зачётными баллами в активе идут прямо за ним.

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Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Германия Унион Берлин Унион Берлин Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин
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