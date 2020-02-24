Унион одержал победу над Айнтрахтом в матче с двумя автоголами

Айнтрахт в заключительном матче 23-го тура чемпионата Германии потерпел домашнее поражение от Униона.

Первый тайм поединка между Айнтрахтом и Унионом по уровню интереса приближался к остросюжетному поединку Олимпика со Львовом, хотя скорости были немного выше. По сути, команды провели всего по одному полумоменту – Чендлер пробивал с края штрафной в руки голкиперу, а Фридрих замыкал подачу с углового мимо ближнего угла. Наибольший интерес в этот период вызвал лишь протест франкфуртских ультрас против матчей в понедельник.

Вольфсбург разгромил Майнц, Байер уверенно одолел Аугсбург: 23-й тур Бундеслиги, воскресенье

Во втором тайме хозяева устроили парад ошибок, подарив Униону два гола. В частности, на 49-й минуте Трапп вышел из ворот и остановился на полпути – то же сделали и два защитника перед ним, но не сделал Ленц, который выскочил из-за спин и выкатил передачу на пустые ворота Андерсону. На 67-й же Кевин выбил прострел с левого фланга в ногу Н'Дика, спровоцировав автогол – 0:2! Сразу за этим моментом Пасиенсия мог сократить отставание в счёте, однако Гонсалу не смог переиграть голкипера во время выхода один на один.

Айнтрахт, однако, не сдавался, забив на 79-й минуте усилиями Андре Силвы и Пасиенсиа. Первый уже лёжа протолкнул передачу на Гонсало, а тот с острого угла пробил пяткой – мяч рикошетом от ноги защитника гостей Хюбнера влетел в ворота. Впрочем, отыграться "орлам" было не суждено, а Унион ещё и добить соперника мог. От третьего гола хозяев спас Трапп, потянувший дальние удары Прьомеля и Крооса под перекладину. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу гостей.

Таким образом, Унион набрал 29 очков и обошел Айнтрахт в турнирной таблице, поднявшись на десятую строчку. Франкфуртцы с 28 зачётными баллами в активе идут прямо за ним.

Возвращение гения Месси, крысиные гонки в АПЛ, коронавирус против Серии А, Неймар едет на карнавал – обзор уикенда