В воскресенье 6-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 6-й тур

Кельн – Унион Берлин – 0:1

Гол: Хуберс, 4 (аг.)

Нереализованный пенальти: Сибачо, 9 (Унион)

Удаление: Килиан, 81 (Кельн, вторая желтая карточка)

Фрайбург – Боруссия М – начало матча в 18:30

РБ Лейпциг после поражения Шахтеру разгромил Борусию Д, Бавария в добавленное время упустила победу над Штутгартом

В первом матче дня Кельн принимал Унион. Судьбу довольно ровного поединка решил гол, забитый в самом начале – Хуберс случайно переправил мяч в свои ворота. Уже через 5 минут берлинцы должны были удваивать, но Сибачо с пенальти не смог переиграть голкипера, пробив ему прямо в руки.

Вскоре Бекер все-таки забил второй гол "Старой дамы", но VAR сигнализировал об офсайде. Впоследствии он же опасно пробивал головой, но мяч юркнул мимо стойки. В конце матча Килиан получил вторую желтую карточку и оставил Кельн в меньшинстве, однако на счет это не повлияло – "козлы" потерпели первое поражение в сезоне, а Унион возглавил турнирную таблицу, оторвавшись от Баварии.

Аугсбург в скандальном матче удержал победу над Вердером – фанаты бременцев едва не избили голкипера соперника