Унион избавился от форварда из-за измены клубным ценностям

Нападающий Себастиан Польтер не сыграет ни одного матча за берлинский Унион до конца сезона.

"Одна из фундаментальных ценностей Униона заключается в том, что мы формируем сплоченное сообщество, в котором выступаем друг за друга и весь наш клуб. Себастиан – единственный игрок первой команды, который, к сожалению, этого не делает.

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Это непонятно для нас и крайне разочаровывает. В эти тяжелые времена непосредственной задачей является защита сплоченности сотрудников клуба и команды, поэтому мы не ставим под угрозу наши цели на поле. Поэтому мы решили, что Себастьян больше не будет частью нашей команды, это решение вступает в силу немедленно", – заявил президент Униона Дирк Цинглер в комментарии официальному сайту клуба.

Пресса предполагает, что Польтер стал единственным игроком берлинцев, который не согласился на сокращение зарплаты. Экс-форвард молодежной сборной Германии имеет право тренироваться на клубной базе, однако играть до конца сезона он не будет, после чего станет свободным агентом.

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