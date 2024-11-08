Унион в рамках матча 10-го тура немецкой Бундеслиги 2024/25 не смог победить Фрайбург (0:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В довольно равном матче Фрайбург был несколько ближе к победе. Именно гости могли открыть счет на 24-й минуте, заработав пенальти – впрочем, Реннов парировал удар Грифо с “отметки”. Этот момент стал лучшим для подопечных Юлиана Шустера.

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В общем, обе команды не смогли наиграть даже на один ожидаемый гол (без учета 11-метрового). Забить хотя бы один реальный так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью – крайне невыгодную для Униона

Берлинцы не смогли подняться в зону ЛЧ, держась в одном зачетном балле от нее. Фрайбург тоже проиграл стратегически – коллектив остался в топ-4, однако Байер и Дортмунд отставят всего на один зачетный балл.

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