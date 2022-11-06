В воскресенье 13-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 13-й тур

Байер – Унион Берлин – 5:0

Голы: Андрих, 46, Диаби, 56, 58, Гложек, 68, Баккер, 76

Фрайбург – Кельн – 0:0

Бавария возглавила Бундеслигу, одолев Герту, Боруссия Д разгромила Бохум с Ордецем, РБ Лейпциг бил Хоффенхайм

В первом матче дня Байер поиздевался над Унионом. Еще недавний лидер Бундеслиги не смог ничего противопоставить откровенному аутсайдеру турнирной таблицы, пропустив пять сухих голов. Избиение началось сразу после второго тайма – Андрих метко замкнул подачу с углового. Затем Диаби в течение двух минут оформил дубль. Гложек в середине второго тайма сначала забил четвертый мяч "фармацевтов", а затем ассистировал Баккеру.

Победа позволила леверкузенцам покинуть зону вылета турнирной таблицы и подняться на четырнадцатую строчку (12 очков), берлинцы с 26 пунктами остались вторыми.

Боруссия М одержала победу над Штутгартом, прервав безвыигрышную серию в Бундеслиге