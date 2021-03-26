Сборная Англии триумфально начала отбор на чемпионат мира в Катаре, поиздевавшись над Сан-Марино.

Британцы закатили в ворота "футбольного карлика" пять "сухих" мячей. Дубль оформил Доминик Калверт-Льюин. Он стал первым игроком Эвертона, забившим два мяча в матче за Англию после Уэйна Руни (2004 год, матч против Хорватии).

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Также отчетная игра стала знаковой для наставника команды. Гарет Саутгейт достиг отметки в 50 матчей на посту главного тренера команды. Таким образом, он стал единственным, кто смог провести такое количество матчей в статусе игрока (57 игр) и тренера.

Добавим, что в данный момент Англия опережает Албанию на вершине турнирной таблицы группы І только по дополнительным показателям, но уже 28 марта получит шанс стать единоличным лидером – команды сыграют между собой.

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