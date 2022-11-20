Уникальный гол на чемпионатах мира в видеообзоре матча Катар – Эквадор – 0:2
20:53 - Читати українською
Катар уступил Эквадору в рамках матча-открытия ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
Эннер Валенсия 16’
Эннер Валенсия 31’
16’ Эннер Валенсия
31’ Эннер Валенсия
Все самые интересные события произошли еще до перерыва. Катар пропустил дважды и после перерыва не сумел изменить ситуацию. Впервые хозяин чемпионата мира проиграл матч-открытие.
Эквадор уверенно победил Катар в матче-открытии ЧМ-2022 – исторический дубль Валенсии разбил сплетни о "договорняке"
Героем встречи стал Эннер Валенсия, оформивший дубль. Сначала эквадорец реализовал пенальти, а затем замкнул подачу с фланга. К слову, впервые за всю историю чемпионатов мира дебютный гол турнира был забит ударом с 11-метровой отметки.
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