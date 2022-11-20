Катар уступил Эквадору в рамках матча-открытия ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Все самые интересные события произошли еще до перерыва. Катар пропустил дважды и после перерыва не сумел изменить ситуацию. Впервые хозяин чемпионата мира проиграл матч-открытие.

Эквадор уверенно победил Катар в матче-открытии ЧМ-2022 – исторический дубль Валенсии разбил сплетни о "договорняке"

Героем встречи стал Эннер Валенсия, оформивший дубль. Сначала эквадорец реализовал пенальти, а затем замкнул подачу с фланга. К слову, впервые за всю историю чемпионатов мира дебютный гол турнира был забит ударом с 11-метровой отметки.