После двух поражений подопечные Каспера Юлманда разбили Россию (1:4), а в первом матче плей-офф одолели Уэльс (4:0).

Уэльс – Дания – 0:4 – видео голов и обзор матча

Датчане стали первой сборной, которая смогла забить 4 гола в двух подряд матчах чемпионата Европы, информирует Opta. Наибольший вклад сделали Каспер Дольберг и Йоаким Меле – у обоих по два точных удара.

Добавим, что соперником Дании на стадии 1/4 финала станет победитель пары Нидерланды – Чехия.

Дания стала первым четвертьфиналистом Евро-2020, разбомбив Уэльс в Амстердаме – Дольберг оформил дубль