Уничтожения России и Уэльса позволили сборной Дании установить рекорд чемпионатов Европы
21:42 - Читати українською
Сборная Дании полностью переломила неудачное начало Евро-2020.
завершено
Каспер Дольберг 27’
Каспер Дольберг 48’
Йоаким Меле 88’
Мартин Брейтуэйт 90+6’
27’ Каспер Дольберг
48’ Каспер Дольберг
88’ Йоаким Меле
90+6’ Мартин Брейтуэйт
После двух поражений подопечные Каспера Юлманда разбили Россию (1:4), а в первом матче плей-офф одолели Уэльс (4:0).
Уэльс – Дания – 0:4 – видео голов и обзор матча
Датчане стали первой сборной, которая смогла забить 4 гола в двух подряд матчах чемпионата Европы, информирует Opta. Наибольший вклад сделали Каспер Дольберг и Йоаким Меле – у обоих по два точных удара.
Добавим, что соперником Дании на стадии 1/4 финала станет победитель пары Нидерланды – Чехия.
Дания стала первым четвертьфиналистом Евро-2020, разбомбив Уэльс в Амстердаме – Дольберг оформил дубль
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter