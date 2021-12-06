Фрайбург уничтожил Боруссию Менхенгладбах в матче 14-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Боруссия М – Фрайбург – 0:6 – видео голов и обзор матча / Twitter Фрайбурга

Команда Кристиана Штрайха уничтожила подопечных Адольфа Хюттера в первом тайме, отличившись шестью результативными ударами на любой вкус с 2 по 37 минуты.

Фрайбург разгромил Борусию М и вернулся в топ-4 Бундеслиги, Герта оформила камбек в матче со Штутгартом.