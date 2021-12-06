Уничтожение за 35 минут в видеообзоре матча Боруссия М – Фрайбург – 0:6
11:44 - Читати українською
Фрайбург уничтожил Боруссию Менхенгладбах в матче 14-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
Кевин Шаде 5’
Филипп Линхарт 13’
Николас Хьофлер 19’
Лукас Хёлер 24’
Нико Шлоттербек 37’
5’ Кевин Шаде
13’ Филипп Линхарт
19’ Николас Хьофлер
24’ Лукас Хёлер
37’ Нико Шлоттербек
Команда Кристиана Штрайха уничтожила подопечных Адольфа Хюттера в первом тайме, отличившись шестью результативными ударами на любой вкус с 2 по 37 минуты.
Фрайбург разгромил Борусию М и вернулся в топ-4 Бундеслиги, Герта оформила камбек в матче со Штутгартом.
После перерыва Фрайбург успокоился, а менхенгладбахской Борусии не удалось забить даже мяч престижа. "Жеребцы" проиграли и остались на 13 строчке Бундеслиги, Фрайбург поднялся на 4 место в зону Лиги чемпионов.
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