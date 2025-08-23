Вест Хэм уступил Челси в матче 2-го тура АПЛ (1:5). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Вест Хэм крайне неудачно стартовал в АПЛ в сезоне 2025/2026. Бывшая команда украинца Андрея Ярмоленко принимала дома Челси и потерпела разгромное поражение 1:5.

Челси без главной звезды разбил Вест Хэм и возглавил таблицу АПЛ – такого унижения не было 102 года

Начало матча было за "молотобойцами". Вест Хэм открыл счет благодаря блестящему удару Пакета с 25 метров после перехвата Агерда. Но Челси быстро ответил – розыгрыш углового завершил Жоао Педро, оформив дебютный гол в АПЛ. Впоследствии форвард ассистировал Нету, а еще до перерыва Энцо Фернандес реализовал прострел от Эстевао – 1:3.

Во втором тайме хозяева вновь провалились на стандартах: Германсен неудачно сыграл на выходе, чем воспользовались сначала Кайседо, а затем Чалоба, доведя счет до 1:5.

