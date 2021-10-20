Аякс довольно неожиданно уничтожил Боруссию Д в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Аякс повел в счете на 11 минуте: Тадич пробил со штрафного с острого угла, а Ройс подправил мяч в собственные ворота. До перерыва Алле помог отличиться Блинду, сбросив защитнику под удар. В начале второй половины Себастьян снова ассистировал, а позже Блинд вернул должок экс-одноклубнику Ярмоленко.

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Таким образом, Аякс набрал 9 очков и возглавил группу C, а Боруссия с 6 пунктами осталась второй.