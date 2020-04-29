Уничтожение Азара и победный выстрел Фернандиньо в ворота Челси – гол дня от Шахтера

Шахтер продолжает вспоминать эффектные и важные голы своих игроков из предыдущих сезонов.

Очередным моментом рубрики "Гол дня" в Твиттере дончан стал точный удар Фернандиньо в матче группового этапа Лиги чемпионов 2012/13 против Челси.

Фернандиньо с ностальгией вспомнил период карьеры в Шахтере

Алекс Тейшейра открыл счет в дебюте встречи, а в середине второго тайма отличился другой бразилец. Фернандиньо в центре поля "переехал" тогда еще молодого Эдена Азара, стремительно побежал в штрафную и расстрелял дальний угол ворот Чеха с передачи Адриано. Оскар под занавес поединка сократил отставание, но победу праздновала команда Луческу – 2:1.

Добавим, что Шахтер в розыгрыше Лиги чемпионов 2012/13 смог вырвать второе место в сверхсложной группе с Ювентусом, Челси и Норшелланном.

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ