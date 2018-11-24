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Ундер заинтересовал Арсенал

14:17 8 Читати українською
Ундер заинтересовал Арсенал
Дженгиз Ундер / Getty Images

Наставник лондонского Арсенала Унаи Эмери поражен игрой вингера итальянской Ромы Дженгиза Ундера и хочет видеть его в составе "канониров".

Лондонцы готовы заплатить за турецкого атакующего полузащитника 44 млн фунтов, сообщает Calciomercato.

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Ундер не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. В то же время Унаи Эмери собирается подписанием турка завершить перестройку линии полузащиты Арсенала.

Еще один желаемый для тренерского штаба "канониров" игрок – хавбек Адриен Рабьо, но за него придется конкурировать с испанской Барселоной и туринским Ювентусом.

В сезоне 2018/19 Дженгиз Ундер провел 10 матчей в Серии А, в которых забил 1 мяч и отдал 3 ассиста.

Ніколи такого не було – і от знову: чому Арсенал фінішує четвертим у цьому сезоні?

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