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Ундер продлил контракт с Ромой на 4 года

15:12 22 Читати українською
Ундер продлил контракт с Ромой на 4 года
Дженгиз Ундер / Reuters

Вингер Ромы Дженгиз Ундер останется игроком "волков" до 2023 года.

Вингер Ромы Дженгиз Ундер продлил контракт с клубом до 2023 года, информирует твиттер "волков".

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"Я приехал в Рим два года назад, и с каждым днем все больше люблю этот город, цвета клуба и болельщиков команды. Я действительно счастлив. Спасибо руководству клуба за то, что оно помогло выполнить мое желание продолжить выступления в составе Ромы", – рассказал Ундер в комментарии официальному сайту римлян.

Напомним, Ундер выступает за Рому с 2017 года. Всего на его счету 14 голов и 13 результативных передач в 65 матчах.

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Рома Рома Италия Дженгиз Ундер Дженгиз Ундер
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