Трансфер 23-летнего турка сих пор не состоялся из-за бюрократических проблем, сообщает Calciomercato.

Лестер близок к подписанию Ундера

Ундер еще 18 сентября успешно прошел медосмотр и был готов поставить подпись под контрактом с Лестером. Однако, вингер пока не получил разрешения на трудоустройство на Туманном Альбионе. За прошедшие 2 года Ундер из-за серии травм провел лишь 4 матча в составе сборной Турции. В свою очередь для получения рабочей визы исполнитель должен принять участие в минимум 75 % игр национальной команды.

К слову, Дженгиз Ундер в случае получения права на работу в Англии будет играть за "лис" на правах аренды. Также Лестер будет обязан выкупить турецкого вингера следующим летом.

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