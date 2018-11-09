Ундер, Чалханоглу и Кo: Луческу обнародовал состав сборной Турции на матч против Украины

Наставник сборной Турции Мирча Луческу вызвал 24-х футболистов для подготовки к поединку Лиги наций со Швецией и товарищеского матча с Украиной.
Вратари: Гекхан Аккан (Ризеспор), Серкан Киринтилы (Коньяспор), Синан Болат (Антверпен, Бельгия);
Защитники: Мехмет Зеки Челик (Лилль, Франция), Мерт Мюлдюр (Рапид, Австрия), Чаглар Сеюнджю (Лестер, Англия), Эртугрул Эрсой (Бурсаспор), Каан Айхан (Фортуна, Германия), Мерих Демирал (Аланьяспор), Сердар Азиз ( Галатасарай), Хассан Али Калдырым (Фенербахче), Омер Байрам (Галатасарай);
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Полузащитники: Дженгиз Ундер (Рома, Италия), Сердар Гюрлер (Уэска, Испания), Айтадж Кара (Бурсаспор), Ирфан Кахведжи (Истанбул), Махмут Текдемир (Истанбул), Огузхан Озьякуп (Бешикташ), Окай Йокушлу (Сельта, Испания), Таркан Сербест (Касымпаша), Хакан Чалханоглу (Милан, Италия), Юнус Маллен (Вольфсбург, Германия);
Нападающие: Дженк Тосун (Эвертон, Англия), Энес Унал (Вальядолид, Испания).
Отметим, товарищеский матч Украина – Турция состоится 20 ноября. Напомним, спарринг между национальными командами перенесли из Днепра в Анталию.
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Товарищеские матчи
Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018