Представители Барселоны друг за другом идут на финансовые уступки ради клуба. На такой шаг пошел и Самюэль Умтити.

Понимая финансовые проблемы "блаугранас", 27-летний француз согласился уменьшить свою зарплату, утверждает Marca.

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Этим шагом Умтити, от которого еще летом руководство хотело избавиться, стремится подчеркнуть свою преданность клубу и желание в дальнейшем одевать сине-гранатовую футболку. Ранее на финансовые жертвы пошли Жерар Пике, Жорди Альба, Серхи Роберто и Серхио Бускетс.

Напомним, Самюэль Умтити выступает за Барселону с 2016 года. Этот сезон центрбэк начал в статусе резервиста, ведь Рональд Куман место в стартовом составе преимущественно доверяет Гарсии и Пике.

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