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Умтити признался, где проведет следующий сезон

21:51 165 Читати українською
Умтити признался, где проведет следующий сезон
Самуэль Умтити / Фото ФК Барселона

Защитник Барселоны Самуэль Умтити не сомневается, какие цвета будет защищать в следующем сезоне.

"Этот сезон был для меня сложным, но у меня все еще есть действующий контракт до 2023 года, и я счастлив здесь.

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Я останусь в Барселоне в следующем сезоне, это точно", – цитирует Умтити Football Espana со ссылкой на RTL.

Напомним, 25-летний француз защищает цвета Барсы с лета 2016-го. Каталонцы приобрели Самуэля у Лиона за 25 млн евро.

В прошлом сезоне Примеры Умтити провел 14 матчей, в которых отметился ассистом.

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Теги
Испания Барселона Барселона Трансферы Барселоны Самюэль Умтити Самюэль Умтити
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