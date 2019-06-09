Умтити признался, где проведет следующий сезон

Евро-2020 — 18:25 847
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Украина – Люксембург: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
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Люксембург обратится в международный арбитражный суд в Лозанне, если проиграет апелляцию о натурализации МораесаЕвро-2020 — 16:48 506
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Украина – Люксембург: двое игроков "сине-желтых" не смогут принять участие в поединке из-за повреждений, – ТК ФутболЕвро-2020 — 16:22 1804
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Хацкевич продлил контракт с Динамо – плюсы и минусы работы тренера за два года в КиевеУкраина — 15:30 456
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Фонсека на пути в Рому – официальное назначение откладывается по бюрократическим причинамИталия — 13:44 643