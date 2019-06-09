Умтити признался, где проведет следующий сезон

Защитник Барселоны Самуэль Умтити не сомневается, какие цвета будет защищать в следующем сезоне.

"Этот сезон был для меня сложным, но у меня все еще есть действующий контракт до 2023 года, и я счастлив здесь.

ПСЖ заманивает Де Лигта космической зарплатой – Барселона готова предложить вдвое меньше

Я останусь в Барселоне в следующем сезоне, это точно", – цитирует Умтити Football Espana со ссылкой на RTL.

Напомним, 25-летний француз защищает цвета Барсы с лета 2016-го. Каталонцы приобрели Самуэля у Лиона за 25 млн евро.

В прошлом сезоне Примеры Умтити провел 14 матчей, в которых отметился ассистом.

Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідей