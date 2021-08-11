Центрбек Самюэль Умтити не горит желанием покидать Камп Ноу до конца трансферного окна.

Чемпион мира будет рассматривать предложения только от топ-клубов, информирует Mundo Deportivo.

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Умтити убежден, что находится в хорошей форме и наконец готов провести стабильный сезон без травм. Правда, фанаты Барселоны думают иначе. Во время спарринга против Ювентуса (3:0) француза освистали за упорное нежелание покидать клуб.

Добавим, что в прошлом сезоне Умтити провел всего 16 матчей, результативными действиями не отличался. Контракт защитника рассчитан до лета 2023 года.

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