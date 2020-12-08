Главный тренер каталонского клуба Рональд Куман рассчитывает на француза несмотря на длительное отсутствие у последнего игровой практики.

Защитник Барселоны Самюэль Умтити может помочь своей команде в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса.

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Центральный защитник попал в заявку "блаугранас" впервые за последние полгода – 27-летний футболист не играл с июня, а если точнее – 161 день. В прошлом сезоне Умтити принял участие в 18 матчах во всех турнирах и получил 6 желтых карточек.

Напомним, поединок между Барселоной и Ювентусом состоится уже сегодня, 8 декабря, в 22:00. Первая встреча команд завершилась победой каталонского клуба со счетом 2:0. Оба коллектива уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов – Барселона, набрав 15 очков в 5 матчах, занимает в турнирной таблице группы G первое место, Ювентус с 12-ю пунктами – идет вторым.

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