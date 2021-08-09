Болельщики испанской Барселоны, похоже, не в восторге от поведения защитника Самюэля Умтити.

Центрбек получил порцию критики от фанатов во время Кубка Гампера, сообщает Football Talk.

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Умтити освистали во время презентации команды. Когда же защитник вышел на финальные 29 минут матча против Ювентуса, то каждое его касание мяча сопровождалось раздраженными возгласами. Очевидно, публика недовольна нежеланием Умтити идти на уступки в переговорах об уходе из Барсы. Чемпион мира так расстроился, что даже не вышел на награждение "блаугранас" трофеем.

К слову, поединок против Юве завершился уверенной победой Барселоны (3:0). Голами отметились Депай, Брейтуэйт и Пуч.

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