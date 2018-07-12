Умтити: Погба и Модрич – совершенно разные игроки, но у них есть одно сходство

Защитник сборной Франции Самюэль Умтити сравнил своего партнера по национальной команде Поля Погба с полузащитником Хорватии Лукой Модричем.

Умтити начинает изучать будущего соперника в финале чемпионата мира-2018. 24-летний защитник выделил хорватского полузащитника Луку Модрича и сравнил его с Полем Погба, отметив, что у них есть только одна подобная черта.

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"Они сильно отличаются друг от друга. Честно говоря, между ними нет ничего общего. Но тем не менее они оба феноменальные и, пожалуй, лучшие игроки в мире на своей позиции", – цитирует Умтити пресс-служба ФИФА.

Напомним, 15 июля, сборные Франции и Хорватии проведут финальный матч ЧМ-2018, начало в 18:00.

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