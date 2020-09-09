Умтити одолел коронавирус – чемпиону мира предсказывают отъезд из Камп Ноу
Защитник испанской Барселоны Самюэль Умтити переболел печально известным COVID-19, но это вряд ли спасет его карьеру в составе "блаугранас".
Центрбек может вернуться к командным тренировкам после болезни, сообщает официальный сайт клуба.
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Умтити заболел еще перед проигранным с позором полуфиналом ЛЧ против Баварии (2:8). За это время у Барселоны успел смениться тренер. Новый наставник каталонцев Рональд Куман не рассчитывает на Умтити и готов включить его в трансфер лидера Лиона Депая. Французский защитник потерял место в составе Барсы из-за ряда тяжелых травм.
В сезоне 2019/20 Самюэль Умтити провел лишь 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
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