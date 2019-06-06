Умтити не хочет покидать Барселону

Защитник Барселоны Самуэль Умтити желает остаться в команде на следующий сезон.

Каталонский клуб всерьез рассматривает вариант с продажей 25-летнего француза из-за его нестабильной формы и проблем с коленом, передает Marca.

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Если Барселона подпишет де Лигта с Аякса, то в команде будет пять центральных защитников в составе. Один из них должен быть продан, главным кандидатом является Умтити.

Французский защитник, в свою очередь, несколько раз сообщил клуба, что не хочет идти, а его единственная цель – играть за Барселону в следующем сезоне.

Добавляется, что Умтити вместе с Яспером Силлесеном, Нельсоном Семеду, Коутинью и Малкомом являются главными претендентами на уход из Барселоны с этого лета.

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