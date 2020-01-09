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Умтити может покинуть Барселону уже зимой – на француза охотятся английские гранды

9 января 14:40 210 Читати українською
Умтити может покинуть Барселону уже зимой – на француза охотятся английские гранды
Самюэль Умтити / Фото ФК Барселона

Защитник Барселоны Самюэль Умтити близок к смене клуба.

Барселона готова отпустить Самюэля Умтити уже во время зимнего трансферного окна и открыта для потенциальных покупателей, сообщает Metro.

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По информации издания, главными претендентами на 26-летнего француза является Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Напомним, Самюэль перешел в Барсу в 2016-м из Лиона за 25 млн евро. В текущем сезоне Примеры Умтити провел всего 5 матчей из-за травм.

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