Умтити может перебраться под крыло Фонсеки – Барселона предложила игрока Роме

Защитник "сине-гранатовых" может продолжить карьеру в Италии, перебравшись в Вечный город.

В Барселоне не видят места для французского защитника в сезоне 2020/21 и хотят отдать его хотя бы в аренду, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Tele Radio Stereo.

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Каталонцы уже предложили Роме арендовать Умтити. Клуб Паулу Фонсеки потерял Криса Смоллинга и столкнулся с трудностями в подписании Яна Вертонгена. Барселона хочет воспользоваться ситуацией, поскольку считает Серию А оптимальным чемпионатом для центрбэка.

Сам 26-летний француз не горит желанием покидать Камп Ноу – не так давно аналогичной позиции придерживался и Артур, но это не повлияло на решение Барсы продать бразильца в Ювентус.

Умтити перешел в Барселону в 2016 году из Лиона. В сезоне 2019/20 провел лишь 18 матчей из-за постоянных травм. Контракт чемпиона мира-2018 рассчитан еще на 2 сезона.

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