Травматный защитник испанской Барселоны Самюэль Умтити на пороге неожиданного карьерного решения. Чемпион мира получил предложение из российского чемпионата.

Центрбек всерьез заинтересовал Зенит, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Барселона готова продать Умтити, который не входит в планы тренерского штаба "блаугранас". Переезд в Россию зависит от самого защитника, имеющего еще несколько предложений из Европы. В данный момент переговоры с заинтересованными в подписании чемпиона мира клубами продолжаются. Зенит и Барселона имеют опыт сотрудничества – летом 2019-го в Санкт-Петербург за 40+5 млн евро перебрался Малком.

В нынешнем сезоне Самюэль Умтити суммарно провел на поле всего 668 минут (13 матчей).

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