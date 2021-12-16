Умтити не хочет уходить из каталонского клуба. Ради этого 28-летний француз готов урезать уровень своей зарплаты, сообщает Diario Sport.

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По информации источника, футболист ранее уже сообщил об этом президенту Барселоны Жоану Лапорте. Однако до Рождества так и не было назначено ни одной встречи с представителями Умтити.

Ранее сообщалось, что каталонцы могут расторгнуть контракт с защитником, если он откажется уйти во время зимнего трансферного окна. 5 лет назад Барса заплатила Лиону за Умтити 25 млн евро, но тот не стал важным игроком на Камп Ноу.

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