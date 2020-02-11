Умтити заснул, пока в его доме работала полиция – француз вел себя очень странно

Защитник Барселоны Самюэль Умтити удивил испанских правоохранителей, которые расследуют ограбление его дома.

26-летний француз стал жертвой ограбления 14 сентября прошлого года, когда Барселона принимала на Камп Ноу Валенсию. Умтити не играл из-за травмы, но приехал на стадион, чтобы поддержать команду. В то же время, в его дом проникли неизвестные, вынеся немало ценных вещей. После этого начинается самое интересное.

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На следующий день к футболисту наведалась следственная группа, чтобы взять отпечатки пальцев потенциальных преступников. Сам Умтити даже не встал с дивана, держа в руках джойстик, но дал добро на обыск. Удивление полицейских было еще большее, когда в разгар работы они заметили, что Самюэль крепко спит. Француза пришлось разбудить, и он весело сказал: "Какая же хорошая у меня была сиеста!".

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Расследование продолжается до сих пор, однако Умтити, похоже, переживает не сильно. Видеоигры и хороший сон – превыше всего. Добавим, что француз никак не может вернуть былую форму из-за проблем с коленом. Барса может продать его уже следующим летом.

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