"Умираю через 10 минут": Мальдини – о последствиях коронавируса

Легендарный защитник Милана Паоло Мальдини рассказал о том, как коронавирус повлиял на его здоровье.

Технический директор "россонери" 21 марта сдал положительный тест на COVID-19, однако своевременное лечение и соблюдение всех мер безопасности позволило Мальдини выздороветь за относительно короткий срок.

Мальдини вслед за сыном вылечился от коронавируса

"Трудно возвращаться в форму. Я пытаюсь что-то делать в тренировочном зале, но умираю через 10 минут. И не только из-за своих 52 лет", – сказал Паоло Мальдини в эфире Sky Sport.

Сын легенды – Даниэль – также недавно одолел коронавирус. Отметим, что количество инфицированных коронавирусом достигает двух миллионов человек. Более 100 тысяч умерли от COVID-19. Хуже всего ситуация в США, Испании и Италии.

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