Сегодня на 81-м году жизни скончалась Аделаида Панкратьевна Лобановская, сообщает официальный сайт Динамо.

"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Аделаиды Панкратьевны Лобановской, выражаю искренние соболезнования ее родным и близким. Жена Валерия Васильевича долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Аделаида Панкратьевна была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей.

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Искренне скорблю вместе с родными и близкими Аделаиды Лобановской. Всем, кто знал эту замечательную женщину, будет не хватать ее доброты и жизненного оптимизма. Светлая память об Аделаиде Панкратьевне Лобановской навсегда останется в наших сердцах", – отреагировал на трагедию президент Динамо Игорь Суркис.

Добавим, что 21 октября Аделаида Лобановская отметила юбилей – 80 лет. Ее легендарный муж ушел из жизни 13 мая 2002-го.

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