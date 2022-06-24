Умерла жена экс-тренера Львова и Руха Юрия Бакалова
16:22 - Читати українською
Трагедия произошла в семье известного украинского специалиста.
Жена украинского тренера Юрия Бакалова скончалась после продолжительной тяжелой болезни, сообщает Telegram-канал ФК Рух.
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Напомним, Бакалов ныне возглавляет второлиговый ЛНЗ. Ранее 56-летний специалист успел поработать с киевским Арсеналом, ОПФК Черкащина, грузинским Зугдиди, молодежной командой стрийской Скалы, Львовом и Рухом.
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