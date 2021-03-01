На 82-м году жизни оборвалась Ларисы Федоровны Ковалец, матери известного тренера Сергея Ковальца и бабушки хавбека Александрии Кирилла Ковальца, сообщает Footboom.

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Женщину похоронили в селе Митинцы, что в 10 километрах от города Красилов Хмельницкой области. Кроме Сергея Ковальца, Лариса Федоровна воспитала еще двух сыновей, работавших детскими тренерами.

Добавим, что Ковалец за свою игровую успел стать чемпионом СССР в составе Динамо, а в статусе тренера возглавлял целый ряд украинских и зарубежных клубов и успел поработать во главе молодежной сборной Украины. Последним местом работы специалиста стал одесский Черноморец.

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