"В семье тренера Динамо Андрея Воронина случилась трагедия – умерла его мать Регина Борисовна. Футбольный клуб Динамо Москва выражает искренние соболезнования Андрею и его семье и скорбит вместе с ним из-за потери", – сообщает официальный твиттер московского Динамо.

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Добавим, что Регина Воронина ушла из жизни в возрасте 61 года. Причины смерти не указываются.

Андрей Воронин сейчас работает ассистентом главного тренера московского Динамо. В статусе игрока нападающий выступал за Боруссию Менхенгладбах, Майнц, Кельн, Байер, Ливерпуль, Динамо Москва и Герту, а также провел 74 матча в составе сборной Украины, в которых отметился 8 голами. В частности, принимал участие на ЧМ-2006, где "сине-желтые" дошли до чвертьфинала.

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