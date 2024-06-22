Селесте Арантес, матери бразильца, был 101 год. Она умерла в больнице, в которую попала восемь дней назад.

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Последние пять лет женщина находилась в вегетативном состоянии, отмечает The Associated Press. Она не была проинформирована о смерти ее сына в декабре 2022 года.

"У нее была вдохновляющая история жизни длиной в 101 год. Чернокожая женщина, которая представала перед бесконечными трудностями в жизни ради блага своей семьи", – отметили в Сантосе, за который долгое время играл Пеле.

Напомним, что Король футбола умер в декабре 2022 года в возрасте 82 лет после длительной борьбы с раком.

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