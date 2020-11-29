Бывший полузащитник сборной Сенегала Папе Буба Диоп ушел из жизни в возрасте 42 лет.

Сенегалец страдал от продолжительной болезни, которая и стала причиной его смерти, информирует Goal.

Симеоне сорвал минуту молчания в память о Марадоне – никто не поддержал тренера Атлетико

Самым памятным эпизодом карьеры Диопа стал забитый гол в ворота сборной Франции на ЧМ-2002, который стал победным. Интересно, что этот сенсационный результат в итоге не позволил Зидану и Ко выйти из группы.

За свою карьеру Папе Буба успел поиграть за швейцарские Ксамакс, Грассхопперс, французский Ланс, греческий АЕК, а также целый ряд команд из АПЛ – Фулхэм, Портсмут, Вест Хэм и Бирмингем.

AD10S