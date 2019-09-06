Умер вратарь, пропустивший исторический гол от Пеле

Скончался голкипер, которому Пеле забил свой тысячный гол в карьере.

Аргентинский вратарь Эдгардо Андрада скончался в возрасте 80 лет, сообщает A Bola. Андрада провел более четырехсот игр с Росарио Сентраль, вызывался в сборную Аргентины, но главным образом стал известен после пропущенного гола от Пеле, который стал для бразильца юбилейным – тысячным.

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19 ноября 1969 на стадионе Маракана Пеле с пенальти забил мяч в ворота Васко да Гамы, которые защищал именно Андрада.

1000-й гол Пеле забил в 909-м матче, ему было 29 лет. За всю карьеру на счету бразильца 1281 гол в 1363-х играх. Пеле 90 раз забивал по 3 гола за игру, 30 раз – по 4 гола, 4 раза – по 5 голов и 1 раз – 8 голов.