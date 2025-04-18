Умер воспитанник Манчестер Юнайтед – ему было всего 36 лет
В довольно юном возрасте перестало биться сердце бывшему игроку Манчестер Юнайтед, Рочдейла и ряда других английских клубов Джо Томпсона.
Манчестер Юнайтед в соцсетях сообщил о смерти 36-летнего Джо Томпсона, который является воспитанником клуба. У экс-футболиста прошлой весной уже в третий раз диагностировали рак, а именно лимфому четвертой стадии.
Умер тренер, который трижды приводил Реал к чемпионству
"Человек, который олицетворял ценности нашего клуба. С грустью сообщаем, что Джо Томпсон ушел из жизни. Теплый, открытый человек, с юных лет глубоко связана с нашим клубом – наши мысли с семьей и друзьями Джо в это трудное время", – говорится в сообщении клуба.
Стоит отметить, что Джо Томпсон является воспитанником МЮ, однако за основную команду не играл. Также он успел поиграть за Рочдейл, Транмер Роверс, Бери, Рексам, Саутпорт и Карлайл Юнайтед.
МЮ сотворил камбэк года, забив трижды за 7 минут и прорвавшись в полуфинал ЛЕ, Тоттенхэм, Лацио и Атлетик тоже в 1/2