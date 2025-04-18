В довольно юном возрасте перестало биться сердце бывшему игроку Манчестер Юнайтед, Рочдейла и ряда других английских клубов Джо Томпсона.

Манчестер Юнайтед в соцсетях сообщил о смерти 36-летнего Джо Томпсона, который является воспитанником клуба. У экс-футболиста прошлой весной уже в третий раз диагностировали рак, а именно лимфому четвертой стадии.

Умер тренер, который трижды приводил Реал к чемпионству

"Человек, который олицетворял ценности нашего клуба. С грустью сообщаем, что Джо Томпсон ушел из жизни. Теплый, открытый человек, с юных лет глубоко связана с нашим клубом – наши мысли с семьей и друзьями Джо в это трудное время", – говорится в сообщении клуба.

Стоит отметить, что Джо Томпсон является воспитанником МЮ, однако за основную команду не играл. Также он успел поиграть за Рочдейл, Транмер Роверс, Бери, Рексам, Саутпорт и Карлайл Юнайтед.

A man who epitomised our club's values ️



We are saddened to share that Joe Thompson has passed away.



A warm personality who had a deep connection with our club from a young age, our thoughts are with Joe's family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/40ddQpyRTi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2025

МЮ сотворил камбэк года, забив трижды за 7 минут и прорвавшись в полуфинал ЛЕ, Тоттенхэм, Лацио и Атлетик тоже в 1/2