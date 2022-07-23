Не стало воспитанника Карпат Павла Кириченко, защищавшего наши земли от российских оккупантов.

Печальную новость сообщила Львовская ассоциация футбола в своем Facebook. Жизнь бывшего футболиста оборвалась на 28-м году жизни.

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Он защищал Украину от рашистов, однако не сообщается, в каком именно регионе. В свое время он воспитывался в Академии Карпат и играл за юношескую команду Куликова.

Отметим, что уже 150-й день войны, которую россияне начали против Украины. Их давно выбили из северной части нашей страны. ВСУ пытаются выбить рашистов из оккупированных территорий.

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