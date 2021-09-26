В ночь на 26 сентября в возрасте 55 лет скончался воспитанник киевского Динамо и экс-игрок Шахтера Сергей Герасимец, сообщает официальный сайт Зенита.

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Герасимец – воспитанник школы Юный динамовец (Киев). В киевское Динамо попал за Лобановского, но игроком "дубля" стал, когда команду возглавил Юрий Морозов. После двух лет в резервном составе был переведен в дочернюю команду Рось (Ирпень). В 1986 году Герасимец перешел в донецкий Шахтер, за который провел 50 матчей и забил 4 гола.

За свою карьеру успел поиграть также за минские Динамо и Торпедо-МАЗ, израильский Бней-Иегуда, российские Балтику, Зенит и литовский Каунас. За национальную сборную Беларуси провел 25 матчей, в которых забил 7 голов. После завершения карьеры игрока работал тренером в российских, казахских и армянском клубах.

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