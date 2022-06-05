Словения потеряла игрока, так и не сумевшего раскрыть весь свой потенциал.

В Целе нашли мертвым 42-летнего Горана Санковича, сообщает Slovenske Novice. Мужчину объявили в розыск еще утром пятницы, а в субботу поступило трагическое известие.

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Санкович считался одним из самых перспективных футболистов Словении в начале 2000-х. Воспитанник Целе был капитаном молодежной сборной, а в составе национальной ездил на ЧМ-2002, хотя на поле так и не вышел. На клубном уровне выступал за Целе, пражскую Славию, Акратитос и Панионис.

Карьеру защитника оборвала тяжелая травма колена, из-за которой пришлось вешать бутсы на гвоздь в 2004 году. Санкович оставался в футболе, работая агентом и организовывая разные спортивные мероприятия в родной стране.

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