Йозеф Венглош умер в возрасте 84 лет, сообщает официальный сайт Селтика, в котором специалист проработал один сезон.

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Во времена игровой карьеры Венглош выступал на позиции полузащитника и однажды стал чемпионом Чехословакии со Слованом Братислава (1955 год). Тренерская биография оказалась куда интереснее, хотя Йозеф редко задерживался в одной команде более чем на три года. Сидней, Спортинг Лиссабон, Куала-Лумпур, Фенербахче, Селтик, Астон Вилла, сборная Омана – далеко не полный список в трудовой книжке словака.

Венглош приводил сборную Чехословакии U-23 к победе на Евро-1972, а с национальной сборной брал бронзовые медали Евро-1980 и выходил в четвертьфинал ЧМ-1990, который для команды стал последним. После распада страны сразу возглавил Словакию, но продержался всего два года.

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