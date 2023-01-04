Совладелец "молотков" ушел в вечность утром 4 января после непродолжительной болезни, сообщает официальный сайт Вест Хэма .

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Голд был поклонником лондонцев с детства, играл в юношеских (от 13 до 16 лет) и молодежных командах клуба. С футболом не сложилось, но Дэвид стал успешным бизнесменом. До 2009 года он являлся руководителем Бирмингема.

Через год Голд и Дэвид Салливан приобрели по 50% акций Вест Хэма. Функции совладельца бизнесмен выполнял до последнего дня своей жизни.

Согласно данным Sunday Times Rich List, в 2020 году состояние Дэвида Голда и его семьи составляли 460 миллионов фунтов стерлингов.