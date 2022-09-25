Печальная весть поступила из Италии – оборвалась жизнь бывшего игрока Милана и Лацио Джулиано Фортунато.

На 83-м году жизни не стало легенды Милана и Лацио Джулиано Фортунато, сообщает официальный сайт Лацио.

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Нападающий начал свою карьеру в 1957 году в составе Про Гориции, также поиграл за Триестину, Ланеросси Виченцу, Милан и Лацио. Последним клубом стал Лечче, где он и завершил карьеру в 1974 году.

Отметим, что в составе Милана Фортунато выигрывал Кубок чемпионов 1962/63 и Кубок Италии, а Лацио побеждал в Серии B и Кубке Альп.

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