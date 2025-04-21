Серия А отменила матчи из-за смерти Папы Римского – понтифик был фанатом Сан-Лоренцо и получал критику от Марадоны
В возрасте 88 лет из жизни ушел Папа Римский Франциск.
Ватикан официально сообщил, что Папа Римский Франциск умер 21 апреля после тяжелых проблем со здоровьем, с которыми он боролся в последние годы.
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Хорхе Марио Бергольо, как его звали до избрания Папой Римским, был известным фанатом аргентинского Сан-Лоренцо, коллекционировал футболки футболистов, в частности Месси, Рональдиньо и Дани Алвеса. Также Франциск славился дружбой с Диего Марадоной.
Правда, в последние годы жизни легендарный футболист рассорился с понтификом и активно критиковал Ватикан за роскошь, коррупцию и нежелание бороться с бедностью.
"Я познакомился с Диего Марадоной в 2014 году. На поле он был поэтом. Великий чемпион, который радовал миллионы людей как в Аргентине, так и в Неаполе. При этом он был очень уязвимым. Когда сообщили о смерти Марадоны, я помолился за него и послал семье четки со словами утешения. Никогда не забуду день, когда узнал, что Аргентина выиграла чемпионат мира благодаря выступлениям Марадоны", – вспоминал в 2021 году Папа Франциск в интервью La Gazzetta dello Sport.
Серия А официально сообщила, что перенесет матчи 21 апреля в связи со смертью понтифика.
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