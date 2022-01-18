Знаменитый экс-нападающий "сливочных" Франсиско Пако Хенто ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Почётный президент мадридского Реала скончался сегодня, 18 января. Франсиско Пако Хенто – единственный в истории футбола, выигравший 6 Кубков европейских чемпионов. У него остались жена и два сына, сообщает официальный сайт Реала.

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"Реал Мадрид, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Франсиско Хенто, почетного президента Реала и одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола. Клуб выражает свои соболезнования и любовь жене умершего Мари Луз, его сыновьям Франсиско и Хулио, внукам Айтани и Кандели, а также всем его родственникам, коллегам и близким", – говорится в заявлении "сливочных".

Причины смерти легенды не указываются.

Пако Хенто выступал за Реал с 1953 по 1971 год, отдав мадридцам 18 сезонов. Сыграл 600 поединков и записал в свой актив 182 гола. Коллекция титулов впечатляет – 12 чемпионств Испании, 6 Кубков европейских чемпионов, 2 Кубка Испании. Именно на времена Хенто пришлось доминирование Реала в Европе в 50-х – 5 КЕЧ подряд, что никому не удалось повторить.

Пако Хенто провел 43 матча за сборную Испании, в которых забил 5 голов.

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